Tre fall over linje

Elinett har no funne årsaka til straumbrotet på Skåla. Eit tre som fall over ei linje førte til straumbrotet. På det meste var 283 kundar i området Sølsnes og Sekken utan straum. No er det rundt 21 kundar utan straum. Desse blir utan straum til feilen er retta, melder Elinett.