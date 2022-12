Tre dømt til varetektsfengsling

Tre menn fra Nordmøre som er siktet for vold og trusler mot en mann, er varetektsfengslet i fire uker. I følge de siktede skjedde voldshandlingene fordi fornærmede over år har øvd vold mot sønnen sin. Sønnen er en av de tre siktede. Varetektsfengslingen er begrunnet med gjentakelsesfare. De tre mennene har fått brev- og besøkskontroll i to uker.