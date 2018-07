Tre blei lettare skadde

Ingen blei alvorleg skadde i ei ulykke på Strynefjellet i ettermiddag. To bilar kolliderte og det var tilsaman fem personar i bilane. Tre personar blei behandla av lege på staden. AMK Førde og AMK Møre og Romsdal sende to bilar kvar til staden, i tillegg til at luftambulansen blei tilkalt.