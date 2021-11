Tre biler involvert i kollisjon

Politiet melder at kollisjonen i Blindheimtunnelen i Ålesund var mellom tre biler. En påkjørsel bakfra førte den fremste bilen over i motgående kjørefelt og førte til kollisjon med motgående trafikk. Fire personer er involvert i kollisjonen, tre av de blir kjørt til sykehus og legevakt for undersøkelser. Det skal ikke være snakk om alvorlige personskader