Tre bilar involvert i ulykke

Tre bilar har vore involvert i ei trafikkulykke på Ellingsøyvegen i Ålesund. Politiet melder at ein bil låg i grøfta før hendinga. Naudetatane er på staden. To personar blir sjekka av ambulanse. Politiet melder at det er fare for noko kø på staden. Bilberging er på veg, opplyser politiet.