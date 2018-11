Trappar opp leiteaksjon

Leiteaksjonen etter 25 år gamle Maya Justyna Herner i Ørsta held fram for fullt. Det har vore aktivitet gjennom natta og enno fleire blir sett inn i søket no når det lysnar, opplyser Stian Meek, innsatsleiar i politiet. Det er så langt ingen spor etter den polske kvinna som har vore sakna sidan onsdag ettermiddag. Det vil i dag bli gjennomført finsøk i fjellet og Røde Kors ber fleire fjellvande frivillige om å møte opp slik at dette kan skje så grundig som mogleg.