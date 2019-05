Transportetappe for Lyon

Etter den heseblesande førsteomgangen, der Ada Stolsmo Hegerberg scora tre mål, har andre omgang i meisterliga-finalen mellom Lyon og Barcelona vore langt rolegare. Stillinga i Budapest er nemleg framleis 4–0. – Tydeleg at Lyon ser at dei har vunne kampen, og roar ned tempoet. Ikkje like raske og presise angrep som før pause, står det i direkterapporten.