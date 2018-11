Transport av militært utstyr

Feltøvinga under NATO-øvinga Trident Juncture er ferdig, og det inneber at personell, materiell og køyretøy skal tilbake same veg som dei kom. Det kan bety at anna trafikk kan bli noko forseinka. I Møre og Romsdal går det to kolonner frå Åndalsnes til Dombås frå klokka 09 og utover ettermiddagen, og tre kolonner mellom Åndalsnes og Setnesmoen ein halvtimes tid frå klokka 17.30.