Trålaren «Kem» vert slept til Russland

Fiskerstrand Verft stoppa arbeidet på den russiske fiskebåten «Kem» då eigaren var sanksjonert.

No har ein russisk slepebåt tatt turen til Sunnmøre, for å dra med seg trålaren heim til Murmansk.

Sanksjonar mot Russland

Eitt av dei viktigaste punkta i dei økonomiske sanksjonane mot Russland er at alle verdiar som sanksjonerte personar har i Noreg skal bli frosne. Altså ikkje vere tilgjengelege for eigaren. Dette inkluderer pengar, skip og andre eigendelar.

Ei kartlegging NRK gjorde viste at eigaren av «Kem» sto på lista over sanksjonerte russarar. I etterkant av dette har reiarlaget bytta eigar. Finans Noreg sa då at dette kan vere eit forsøk på å omgå sanksjonane.

Verftet har ikkje starta opp att arbeidet på båten, sidan dei ikkje har fått ei avklaring frå UD på om det ville vere i strid med lova.

20. mars reiste ein annan trålar med same eigar frå verftet, med strak kurs mot Russland. Reparasjonane på «Kem» gjer at båten ikkje kan gå for eiga maskin.

Uklart kven som skal handheve

Snart ein månad etter at sanksjonane blei innført er det framleis uklart korleis delar av regelverket skal bli handheva. Det får NRK opplyst frå Utanriksdepartementet.

UD: Eivind Vad Petersson (Ap) er statssekretær i Utanriksdepartementet. Det har ansvar for innføring av internasjonale sanksjonar i Noreg.

Når det gjeld pengar, er det opp til bankar og finansinstitusjonar å fryse kontoane til sanksjonerte personar og selskap.

Men når det kjem til å fryse fysiske eigendelar er det framleis uklart kven som har ansvaret.

– Når det gjeld beslag av såkalla formuesgode, har det oppstått nokre spørsmål som vi greier ut nærare. For eksempel kan det vere vanskeleg å fastslå at ein listeført person er reell eigar av ein gjenstand, seier statssekretær Eivind Vad Petersson.

UD skriv at etatar som Finanstilsynet, Tolletaten, PST og grensepoliti, med fleire, kan spele ei rolle om ein skal beslaglegge fysiske eigendelar. Dei jobbar no med å avklare kven som faktisk er ansvarlege.

SLEP: Fiskerstrand Verft demonterte roret på «Kem» under vedlikehald, så vart arbeidet stoppa på grunn av sanksjonar.

Kan undergrave effekten av sanksjonane

Geir Ulfstein er professor i folkerett. Han seier økonomiske sanksjonar er eit legitimt verkemiddel i folkeretten så lenge det er forholdsmessig.

– Slik som her, så er aggresjon eit så kraftig brot på folkeretten at ein kan ha kraftige mottiltak, seier Ulfstein.

PROFESSOR: Geir Ulfstein er professor i folkerett, også kalla internasjonal lov, ved Universitetet i Oslo.

Han peiker på at om sanksjonane skal fungere, så må styresmaktene vere klare til å følgje opp lovteksta.

– Om ikkje Noreg klarer å handheve sanksjonane effektiv, så kan det undergrave effekten, seier han.

Statssekretær Petterson i UD gir uttrykk for at myndigheitene har vore effektive, sjølv om dei ikkje klarar å handheve alle sanksjonane enda.

– Vi meiner behovet for å få sanksjonane raskt på plass blei varetatt, og godt balansert med omsynet til å få ei klar og tydeleg forskrift for dei mest omfattande sanksjonane nokosinne på europeisk jord, seier Petterson.