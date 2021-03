Traktorkollisjon i Rauma

Det har vore ein trafikkulykke mellom ein brøytetraktor og ein personbil mellom Torvik og Gjersetbygda i Rauma tidlegare i dag. To vaksne og to barn var involvert, skriv rbnett.no. Det skal ikkje ha vore personskadar, ifølgje frilansfotografen på staden. Bildet blei tidlegare brukt frå ei liknande hending i Eidsvåg, men dette er no retta.