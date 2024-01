Trakka på gasspedalen med ein feil

Politiet har no undersøkt saka der ein bilførar køyrde inn i fleire parkerte bilar ved Atlanterhavsbadet i Kristiansund.

Politiet melder at den aktuelle bilføraren, ei kvinne i 80-åra, skal ha opplyst at ho ved ein feil trakka på gasspedalen i staden for bremsepedalen.