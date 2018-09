Trakk seg i protest

Diskusjonen om plasseringa av eit nytt vassbehandlingsanlegg i Ålesund skaper konflikt. Det skriv Sunnmørsposten (krev innlogging). Ifølgje avisa har Vidar Slinning, driftsleiar ved Ålesund kommunale vassverk, trekt seg frå prosjektgruppa i protest. To alternativ har til no blitt greia ut; i friområdet øst for Lillevannet og inne i Holsfjellet. Formannskapet i Ålesund skal ta stilling til saka tysdag.