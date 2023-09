Trakk anke dagen før rettssaka

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre, som blei dømt til fengsel for aktlaust drap, har trekt anken sin.

Det var i april i år at mannen blei dømt til to år og seks månader i fengsel på vilkår for aktlaust drap. Dette fordi han ikkje hadde ringt etter hjelp då ein mann som var på besøk med han døydde av overdose.

Mannen erkjente ikkje straffskuld då saka blei behandla i retten og anka dommen.

Saka skulle eigentleg bli behandla i Frostating lagmannsrett denne veka, men mannen har no gjennom sin forsvarar trekt anken.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte saka.