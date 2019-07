Trailersjåfør kjørte til slutt kun på felgene ned Trollstigen

Fem forskjellige personer ringte onsdag kveld inn til politiet og meldte fra om farlig kjøring av en vogntogsjåfør på vei ned Trollstigen.

Trollstigen er smal og kronglete og politiet forventer at man viser ekstra forsiktighet på slike veier. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Innringerne fortalte at vogntogsjåføren hadde dratt med seg stein og jord inn i veibanen, og at det lå igjen plastdeler etter vogntoget nedover veien.

– Det gikk også med et par dekk med på turen, så det gikk helt ned på felgen, og det var også meldinger om røykutvikling, sier operasjonsleder i politiet, Per Åge Ferstad.

Det var Romsdals Budstikke som omtalte saken først.

Må ha gått fort

Håkon Thon var en av dem som kom kjørende ned Trollstigen etter vogntogsjåføren. Han og et turfølge hadde vært på fjelltur på Mannen da de i 18.30-tiden var på vei nedover igjen. Etter at de passerte Bispesvingen så de en del bremsespor før de passerte stein, jord og bildeler i hver sving nedover.

– Alle svingene var kappet av, forteller han.

Til og med det de tror er en lufttrykktank og et dekk passerte de før de kom ned på flata.

På den første veilomma der sto en henger. Den manglet ifølge Thon i hvert fall to hjul.

Politipatruljen snakker med sjåføren som nå er anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt. Foto: Ole Hovdenak

– Han må ha kjørt på felgen for den var helt sammentrykt, forteller han. Lenger fremme sto trekkvogna.

På veien ned passerte Thon og turfølget både vanlige biler og bobiler men Thon håper at trailersjåføren hadde ganske fri veibane for de mener at det må ha gått fort nedover.

– Sånn vi ser det kan ikke sjåføren hatt særlig god kontroll.

– Ikke bra

Politiet har en patrulje på stedet som har snakket med den utenlandske sjåføren av vogntoget.

– Han sier at han har kjørt feil, sier operasjonsleder Ferstad.

– Når man kjører av to hjul, hvor god kontroll har man på et slikt kjøretøy da?

Per Åge Ferstad er operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Politiet

– Det kan du stille spørsmål om. Man skal jo ha kontroll, så det er jo en kjøreatferd her som ikke er bra, sier Ferstad.

Det har ikke vært uvanlig at lange vogntog har satt seg fast i Trollstigen og det er derfor skiltet med forbudsskilt for kjøretøy over 13,1 meter. Politiet vet foreløpig ikke om vogntoget var lenger enn den tillatte maksgrensen. Men mannen er anmeldt etter Veitrafikklovens paragraf 3 om at man skal ferdes aktsomt og hensynsfullt i trafikken, og har fått førerkortet beslaglagt.

Ferstad sier at dersom de beskrivelsene de har fått inn fra publikum stemmer i denne saken, så er dette et kraftig brudd på den paragrafen.

– Det er ikke verdens breieste vei, og det er litt stigning, så jeg forventer at man er ekstra aktpågivende, spesielt når man fører et såpass tungt kjøretøy. Det er beskrivende når så mange uavhengige melder inn til oss om denne kjøreatferden, sier operasjonslederen.

Politiet har kontaktet entreprenør for å rydde veien.