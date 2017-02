Trailer sperrar vegen ved Glomset

Ein trailer har køyrt seg fast ved Nesrøra på Glomset i Skodje, og sperrar heile vegen. Vogntoget står på glatt føre i ein bakke. Politiet er på veg til staden, og opplyser at det ikkje er mogleg å passere staden for andre trafikantar. Dermed er altså vegen mellom Magerholm og Valle stengt for gjennomgangstrafikk.