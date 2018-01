Trafikkulykke ved Puskhola

To biler var involvert i en trafikkulykke ved Puskhola i Ålesund kommune tidligere i kveld. Det skal ha vært store materielle skader. De tre involverte personene i bilene var bevisste da nødetatene kom frem. To av dem ble kjørt i ambulanse til Ålesund sykehus for sjekk. Politiet mistenker den ene bilføreren for brudd på vikeplikt. Sak opprettes og føreren har fått førerkortet beslaglagt.