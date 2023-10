Trafikkulykke ved Ellingsøytunnelen

To bilar har kollidert ved innslaget til Ellingsøytunnelen i Ålesund, skriv politiet på X. Det er ikkje meldt om alvorlege personskadar. To personar er involvert i ulykka. Den eine bilføraren er frakta til legevakt for undersøking. Hendinga skjedde på nordsida av tunnelen. Ifølgje politiet er årsaka til uhellet brot på vikeplikta.