Trafikkulykke på Valderøya

Alle naudetatane har rykt ut til ei trafikkulykke på Valderøya i Giske kommune. To bilar og to personar skal vere involvert i ulykka. Politiet opplyser at skadeomfanget så langt er ukjent, men personane blir undersøkte av lege. Det blir jobba med å opne vegen igjen.