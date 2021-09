Trafikkulykke Lerstadvegen

To lettmotorsyklar har kollidert i området ved Høgenakken og Lerstadvegen i Ålesund. Det skal vere snakk om ein påkøyrsel bakfrå då den første føraren stoppa for eit gangfelt. Ein tredje lettmc-førar greidde å svinge unna. Ein av dei involverte klagar på smerter i ei arm og blir køyrd til legevakt for sjekk, opplyser politiet.