Trafikkulykke i Ulstein

Politiet melder om en trafikkulykke på Dimna i Ulstein. To biler er involvert. Nødetatene er på vei til stedet. Operasjonsleder i politiet Ragnvald Rasmussen, sier at ulykka ikke fremstår som alvorlig, og at trafikken foreløpig flyter greit på stedet.