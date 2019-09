Trafikkulykke i Ulstein

En bilfører mistet kontroll over bilen og kjørte av veien rett før Garneskrysset på fylkesvei 61 i Ulstein søndag kveld. Ingen personer ble skadd i ulykka, og det er heller ikke snakk om materielle skader. Politiet opplyser at føreren blir anmeldt for overtredelse av veitrafikklovens paragraf 3 som sier at alle skal ferdes på en hensynsfull måte.