Trafikkulykke i Tussentunnelen

110-sentralen melder at de rykker ut til en trafikkulykke i Tussentunnelen. Tussentunnelen er 2840 meter lang og ligger på fylkesvei 64, mellom Malmedalen og Årødalen. Tunnelen stenges på Fræna-siden. Ulykken skal ha skjedd like ved tunnelåpningen slik at det er mulig å kjøre gamlevegen rundt, på fylkesvei 405, opplyser Statens vegvesen.