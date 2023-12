Trafikkulykke i Tingvoll

Tre bilar har vore involvert i ei trafikkulykke på riksveg 70 på Meisingsetvegen i Tingvoll kommune. Politiet opplyser at det totalt skal ha vore 10 personar involvert i ulykka. Det er per no ikkje meldt om alvorlege personskadar, men store skader på bilane. Det blir meldt om at det er svært glatt på staden.