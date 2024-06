Trafikkulykke i Stranda

Det er meldt om ei trafikkulykke i Overåtunnelen i Liabygda. Ein bil skal ha komme over i motgåande køyrefelt og treft motgåande bil i sida. Førar av bilen som er treft hevdar seg uskadd, mens to personar i den andre bilen blir undersøkt av helse med mindre skader. Det melder politiet.

Det skal vere to bilar og to personar som er involvert i ulykka.