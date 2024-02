Trafikkulykke i Rauma

Ein bil har køyrd av vegen aust for Måndalen i Rauma. Bilen skal ligge på taket. Politiet melder om at dei to som var inne i bilen skal ha kome seg ut på eiga hand. Dei to er sendt til sjukehus for sjekk. Ingen av dei to har førarkort og begge skal ha vore ha rusa. Politiet opprettar sak.