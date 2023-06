Trafikkulykke i Ørsta

Politiet melder om en trafikkulykke i Ørsta der en MC-fører har mistet kontroll over kjøretøyet. Personen skal ha falt inn i en møtende personbil i lav hastighet. De skriver videre at føreren fremsår som lettere skadd. Føreren blir sendt til sjukehus for sjekk, og politiet vil avhører de involverte.