Trafikkulykke i Molde – Fannefjordtunnelen er stengt

Det har vore ein kollisjon mellom ein personbil og ein buss. Det var to personar i bilen og i bussen var det berre førar. Bilen kom over i motgåande køyrefelt og trefte bussen i fronten. Kollisjonen skjedde i låg fart og ingen skal vere meldt hardt skadde, det skriv politiet i ei pressemelding.

Naudetatane rykker ut til Fannefjordtunnelen som er stengt som følgje av ulykka. Dei to involverte i personbilen er frakta til legevakt for undersøking.