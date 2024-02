Trafikkulykke i Molde

Naudetatane rykker ut på ei trafikkulykke på Skåla i Molde. Ein bilførar skal ha køyrd inn i ein lyktestolpe. Politiet melder at det var ein person i bilen og at denne personen skal ha opplyst at han er uskadd. Det er 80-sone på staden.

Lyktestolpen er knekt og ligg i vegbana. Begge køyrefelt er sperra, melder politiet. Dei opplyser at ein entreprenør er kontakta for å sikre stolpen.