Trafikkulykke i Molde

Det har skjedd en trafikkulykke på Istadvegen på Kleive i Molde. Det melder Nordmøre og Romsdal brann og redning på Twitter. To biler skal være involvert i ulykken.

– I meldingen vi har fått ser det ut til at to personer er involvert. En person klager over svimmelhet, sier Ragnvald Rasmussen i politiet.

Nødetatene er på vei til stedet.

Fylkesvei 62 ved Istad er stengt på grunn av ulykka.