Trafikkulykke i Molde

Det har vært en trafikkulykke på Moldelivegen i Molde, skriver politiet. De skriver at det trolig er to biler involvert, og nødetatene rykker ut. Brannvesenet skriver at ulykken skal ha skjedd i krysset mellom Moldelivegen og Aukravegen.

Det skal være fire personer involvert, men det er ingen alvorlige skader, skriver politiet. Trafikken dirigeres på stedet.