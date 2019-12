Trafikkulykke i Molde

Det har vært en trafikkulykke i Molde, på E39 utenfor sentrum. Det melder Statens vegvesen. Veien ble derfor stengt ved Røbekk like øst for flyplassen i Molde. De to involverte bilene er nå fjernet, og veien er åpnet for dirigering. Kø må forventes. Politi og brannvesen er på stedet, og bilberging er på vei.