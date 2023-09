Trafikkulykke i Kristiansund

En bil skal ha kjørt inn i en murvegg i Kristiansund, melder politiet. Det skal ha vært to personer i bilen, men de skal ha kommet seg ut. Nødetater er på vei til stedet.

Sjåføren skal ha vært beruset, og heller ikke hatt førerkort, opplyser Tor-André Gram Franck i politiet like før klokken 21:50. De to personene skal ikke være hardt skadd, og blir kjørt til sykehuset for en sjekk.