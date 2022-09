Trafikkulykke i Kristiansund

To bilar har kollidert på Omsundbrua i Kristiansund kommune. Det var lange køar i begge retningar, opplyser Tidens Krav. Politiet opplyser at to bilar og tre personar er involverte. Ein person er frakta til Molde sjukehus, og ein person er frakta til Kristiansund sjukehus. Det er rydda på staden og trafikken kan gå som normalt, skriv politiet. Dei opprettar sak.