Trafikkulykke i Kristiansund

Politiet melder at fleire bilar er involverte i ei bilulykke på Industrivegen i Kristiansund. Alle involverte personar er no ute av bilane, og to er blitt frakta til sjukehus for sjekk, skriv politiet på Twitter. Ifølgje brannvesenet er det snakk om små materielle skadar.