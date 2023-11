Trafikkulykke i Holelia

Buss og bil har krasjet i Holelia i Molde. Hendelsesforløpet er ukjent. Bussen var tom for passasjerer. Det er ikke meldt om personskade. Nødetatene er på stedet, ifølge politiet.

Ett kjørefelt er åpent og det er manuell dirigering på stedet.

I en oppdatering like før klokken 11 skriver politiet at personbilen har truffet bussen ved det ene fremhjulet og ikke rett i front. Kjøretøyene er ikke kjørbare og skal hentes av bilberger. Fører og barn i personbilen fraktes til Molde sykehus for sjekk. Det er ikke snakk om alvorlige skader. Politiet sikrer forklaringer, samt spor på stedet.