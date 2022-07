Trafikkulykke i Herøy

Naudetatane rykka ut til ei trafikkulykke på fv654 på Leinøya i Herøy i natt, melder politiet på Twitter.

Ein mann i tenåra skal ikkje vere alvorleg skadd etter å ha køyrt ein personbil av vegen. Mannen er frakta til Ålesund sjukehus for observasjon.

Vegen skal no vere open for normal ferdsel etter at det først vart sett i gang trafikkdirigering.