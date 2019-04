Trafikkulykke i Giske

Politiet melder om ei trafikkulykke på Vigra i Giske. Ein MC-førar er einaste involverte i ulykka. – Vi veit ingenting anna per no. Naudetatane er på veg, opplyser politiet til NRK klokka 18.30. Ti minutt seinare seier politiet at mannen, som er i 20-åra, har smerter i ein fot.