Politiet melde om ulykka først klokka 09.12 søndag morgon. Naudetatane var rakst på staden.

Ulykka, som truleg er ein front mot frontkollisjon skal ha skjedd om lag 200 meter sør for tunnelinnslaget til Damfosstunnelen i Austefjorden på E39. To bilar var involvert i ulykka og det var totalt sju personar i dei to bilane.

Ulykka skjedde på E39 ved Orsneset like ved Damfosstunnelen. Foto: Tipsar

– Skadeomfanget er alvorleg for fem av dei. To skal vere lettare skadd. Alle er frakta vekk frå staden av helse, nokre i luftambulanse andre i ambulanse, seier Ragnvald Rasmussen, operasjonsleiar i politiet til NRK.

Tipsarar kunne i titida melde om fleire luftambulansar ved ulykkesstaden. Nokre av dei involverte blei rakst frakta vekk, medan andre fekk behandling på staden. Klokka 11.00 var alle dei involverte frakta vekk. Fleire av dei alvorleg skadde er frakta til Haukeland universitetssjukehus i Bergen, medan ein person er frakta til Ålesund sjukehus.

Det var to personar i den eine bilen og fem i den andre. Ingen av dei involverte skal vere under 18 år. Politiet vil så langt ikkje seie noko om kvar dei sju er heimehøyrande. Årsaka til ulykka er så langt ukjent.

– Vi vil ikkje spekulere i kva som er årsaka til ulykka, men det skal ha vore ha vore glatt i området, seier Rasmussen.

Alle dei involverte får oppfølging og blir tatt vare på av helsepersonell.

Blir etterforska

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og kriminalteknikarar frå politiet er på veg til staden.

Vegen vil bli stengt i mange timar på grunn av undersøkingar. Foto: Tipsar

– Det vil bli gjennomført tekniske undersøkingar seinare i dag, seier Rasmussen.

Fartsgrensa på staden er 80.

– Vi kan ikkje seie noko om kor høg fart bilane har hatt då dei kolliderte. Det må vi gjere oppmålingar for å finne ut, seier operasjonsleiaren.

Stengt veg

Vegen er stengt som følgje av ulykka. Den kan bli stengt lenge på grunn av åstadsundersøkingar.

Damfosstunnelen ligg på strekninga mellom Nordfjordeid og Volda på E39.

Statens vegvesen anbefaler omkøyring via fylkesveg 5891-Fyrdsbergveien til Straumshamn. Alternativt kan ein køyre riksveg 651 og ferjestrekninga Folkestad-Volda, opplyser dei.