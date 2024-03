Trafikkulykke i Aure

Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke på fylkesvei 680 Skardsøyvegen i Aure kommune. To biler har kollidert, og det er to personer som er involvert i ulykka, opplyser politiet. Begge er ute av bilene og er våkne. Det er glatt på stedet som er på sørsida av Torsetsundet.Veien er helt sperret og det er ikke mulig for annen trafikk å passere.