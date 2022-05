Trafikkulykke i Aure

Brannvesenet rykker ut på ei trafikkulykke ved Aurtunnelen i Aure. Det melder 110-sentralen i Møre og Romsdal. Politiet skriver at en enslig bil har kjørt i inn tunnelveggen. Det er èn person involvert, som har gitt uttrykk for smerter. Vedkommende kjøres til lege for sjekk. Årsak til hendelsen ukjent. Bilberger er på stedet straks.