Trafikkulykke i Ålesund

Politiet rykker ut til en trafikkulykke ved Voldsdalen i Ålesund. To biler skal være involvert, og det er uklart skadeomgang, melder de.

I en oppdatering klokken 16.20 skriver politiet at to personer blir sendt til legevakten for sjekk. Det skal være litt trafikale utfordringer på stedet, da begge bilene må taues inn.