Trafikkulykke i Ålesund

Det skal ha vore eit trafikkuhell på Borgundvegen ved Hatlane i Ålesund. To bilar og to personar skal vere involvert i ulykka. Ifølgje politiet skal det ikkje vere alvorleg, men der er trafikale utfordringar på staden. To personar vert frakta til legevakta for undersøkingar.