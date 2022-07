Trafikkulykke i Ålesund

Det har vært en trafikkulykke ved Kirkegata i Ålesund, melder brannvesenet. Møre og Romsdal politidistrikt opplyser om at to biler skal involvert. En av personene har gitt uttrykk for smerte i en fot, så ambulanse er på vei. Like før klokka 20 rykket nødetatene ut, og de er fremdeles på stedet.