Trafikkulukke i Volda

To personbilar og eit vogntog er involvert i eit trafikkuhell ved Pleieheimen på Ørstavegen i Volda. Det skjedde klokka 16.30.

Naudetatane er på staden, og to personar blir frakta til legevakta for sjekk. Politiet melder at det ikkje er trafikale problem på staden.

Til Sunnmørsposten seier politiet at det kan sjå ut som at ulukka skuldast påkjørsel bakfrå.