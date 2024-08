Trafikkulukke i Molde

Det har skjedd ei trafikkulukke ved Fannestrandvegen i Molde. Ein bil har køyrt inn i ein lyktestolpe. Det er to personar i bilen. Skadeomfanget er i følgje politiet uvisst.

Begge personane i bilen er køyrde til sjukehus for ein sjekk. Det er ifølgje politiet ikkje mistanke om rus. Politiet gjennomfører no avhøyr av vitne for å få informasjon om eventuell årsak. Det blir oppretta sak hos politiet.