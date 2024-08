Trafikkulukke i Fiksdal

Naudetatane rykkjer ut til Fiksdal etter melding om ei trafikkulykke. Det er snakk om ein kollisjon mellom to bilar i krysset mellom Fiksdalsvegen og Nakkedalsvegen. Det er to vaksne og to born involvert. Det er ikkje meldt om alvorleg personskade.