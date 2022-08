Trafikkuhell på Sjøholt

Det var vært et trafikkuhell mellom to biler i 50 sonen ved Sjøholt. Politiet er på vei til stedet. – Ambulanse har gitt tilbakemelding om at ingen personer er skadet, forteller operasjonsleder Per Åge Ferstad.

En bil står i veibanen, og bilberger er på vei.