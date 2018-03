Trafikkuhell på fv. 60

To biler er involvert i et trafikkuhell på fylkesveg 60, på Flisneset i Ålesund. Ulykken skal ha skjedd mellom Blindheimstunnelen og Magerholm. Politiet melder at det har skjedd en påkjørsel bakfra og skadeomfanget er ukjent. Nødetatene på veg til stedet.