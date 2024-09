Trafikkuhell på Bigset

På Bigset i Hareid er to bilar og to personar involverte i eit trafikkuhell. Begge personane skal vere ute av køyretøya. Brann og ambulanse er alt på staden. Politiet oppdaterer med at begge førarane er tatt hand om av ambulans og blir sjekka av lege. Undersøkingar og avhøyr pågår.