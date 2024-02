Trafikkuhell i Volda

To lastebiler og tre personjbiler har vært involvert i et mindre trafikkuhell på Heltnevegen ved sjukehuset i Volda. Det opplyser politiet. Det er mindre materielle skader på kjøretøyene og det skal ikke være snakk om personskade. Poltiiet har fått opplyst at det skal være glatt på stedet. Strøbil er på vei.